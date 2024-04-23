معلومات الوزراء تبرز أهمية تطبيق رادار الأسعار في ضبط سعر المنتجات بالأسواق (فيديو)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أهمية تطبيق رادار الأسعار في ضبط أسعار المنتجات بالأسواق.

حيث أطلقت الحكومة المصرية تطبيق رادار الأسعار في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع حتى يستطيع المواطن من خلال التطبيق تسجيل أسعار المحلات والسلاسل التجارية المخالفة وإرسالها لمختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك.

كيفية استخدام تطبيق رادار الأسعار

- يحدد المستخدم الموقع الجغرافي الخاص به.

- يحدد المستخدم سعر السلعة واسم المتجر.

- يرفق المستخدم صورة للسعر.

- يكتب المستخدم ملاحظات وتعليق على السلعة التي لديه شكوى منها.

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مميزات استخدام تطبيق رادار الأسعار:

- يتيح للمستخدمين البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي الخاص به.

- يتيح الإبلاغ عن أسعار السلع في السوق.

- يضم التطبيق 7 سلع أساسية كمرحلة أولى.