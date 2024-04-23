خبير يكشف تأثير التصعيد الإسرائيلي الإيراني على الأمن القومي العربي (فيديو)

يمثل التصعيد الإسرائيلي الإيراني تحديًا كبيرًا للأمن القومي العربي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للكشف عن تأثير هذا التصعيد على الأمن القومي العربي.

حيث كشف الأستاذ الدكتور سعيد الصباغ، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والتدريب، عن انعكاسات ومخاطر المواجهة على المنطقة.

مصر تعرب عن قلقها تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران

وكانت مصر قد أعربت في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة ١٩ إبريل الجاري، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا.

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وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.