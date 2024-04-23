أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض في سعر علف الدواجن.. تراجع جديد بسعر الأرز.. ومواعيد العمل الصيفية لشركات المحمول

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

البنوك إجازة الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر بعد غدٍ الخميس، 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.



وذكر المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أنه من المقرر أن تستأنف البنوك المحلية العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.



البورصة تخسر 86 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

توقعات بتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة



أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات انخفاض اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد إحداث توافر بالشكل المطلوب للنقد الأجنبي.

وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بقيمة 90 دولارا اليوم إلى 2300 دولار بعد أن كانت تقترب من 2400 دولار وهو منعكس على السعر المحلي، وأدى إلى تراجع في سعر المعدن الأصفر ووصول سعر جرام 21 الأكثر انتشارا إلى 3050 جنيها، متوقعا مزيدا من التراجع الفترة المقبلة

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.





تنظيم الاتصالات يقر مواعيد العمل الصيفية لشركات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

مواعيد عمل شركات المحمول

وستكون مواعيد عمل شركات المحمول ومقدمي خدمات الاتصالات كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.



يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.



يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

تراجع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي



شهد سعر الدينار الكويتي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 155.76 جنيه للشراء، و156.25 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.99 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.52 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.65 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.99 جنيه للشراء، و31.09 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.97 جنيه للشراء، و31.07 جنيه للبيع.





تراجع جديد فى سعر الأرز بالأسواق



شهد سعر كيلو الأرز للمستهلكين تراجعا ملحوظا من 36 و40 جنيها إلى مستويات تتراوح ما بين 30 إلى 33 جنيها.

سعر طن الأرز عريض الحبة

ووفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أكد أن سعر طن الأرز العريض تراوح بين 28 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 30 إلى 31 جنيها فى الأسواق للمستهلكين بالنسبة للأرز الرفيع الحبة أما سعر كيلو الأرز المعبأ عريض الحبة يتراوح بين 33 إلى 34 جنيها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء محمد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد دكتور هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

انخفاض ملحوظ في سعر علف الدواجن بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

يصل لـ 300 جنيه، انخفاض أسعار الذرة المستوردة

وسجلت أسعار الذرة المستوردة تراجعًا في الأسواق تراواح ما بين 100 جنيه و300 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

انخفاض يصل لـ 700 جنيه في أسعار أعلاف الدواجن

فيما سجلت أسعار أعلاف الدواجن وعلف البياض انخفاضًا ملحوظًا تراوح ما بين 300 جنيه و700 جنيه مقارنة بأسعار السابقة.

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

البداية مع سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 866.7 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيه و1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن.

ارتفاع أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بنحو 212 جنيهًا في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15834.7 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.