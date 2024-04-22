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اقتصاد

100 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن انخفاض وتراجع ٥٠ دولارا تراجعا في سعر الأوقية بالبورصة العالمية و١٠٠ جنيه تراجع في سعر جرام ٢١ مقارنة بأسعار أمس.

ووقعت انخفاضات متتالية بالأسعار المحلية والعالمية وجرام عيار ٢١ يسجل ٣١٩٥ جنيها للبيع و٣١٧٥ جنيها للشراء والاوقية بالبورصة العالمية تنخفض لـ ٢٣٤٩ دولارا.

 

توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط 

وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.

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وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.

ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميًّا.

 

توقعات بوصول الذهب إلى 3000 دولار 

توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرًا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارًا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب سوف تخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع "جولدمان ساكس" تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع "يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.

 

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