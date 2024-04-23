رئيس جهاز طيبة يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة هنجملها لزيادة الرقعة الخضراء

وقع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة الجديدة ومؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة ويهدف البروتوكول إلى تنمية الوعى البيئي وزيادة الرقعة الخضراء ودعم المبادرات الرئاسية.

زراعة ١٣٥٠ شجرة مثمرة بالمدينة



وصرح المهندس علاء عبد اللاه بأن الهدف من البروتوكول التنمية ومكافحة فقر الغذاء والهدف الاستراتيجي الحفاظ على كل نقطة مياه، حيث تمت زراعة ١٣٥٠ شجرة مثمرة من المانجو والبرتقال والتين في مناطق مختلفة بالمدينة.

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زراعة الأشجار دائمة الخضرة



وصرح المهندس محمد قبطان رئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة بأن الهدف من الشراكة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المسئول التنفيذي لتحقيق التنمية المستدامة العادلة ومكافحة البطالة حيث تكون بالعمل على زراعة الاشجار دائمة الخضرة كثيرة الثمار قليلة استهلاك المياه كثيرة الاعمار في الارض.

مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة في مصر

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيمًا لاستراتيجية مصر ٢٠٥٠ للمناخ في إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة.

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