الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

بعد دهس جرار زراعي لطفل ومسن، فريق هيئة الرعاية بالأقصر ينتقل لمستشفى حورس وينقذهما من بتر القدم

فريق هيئة الرعاية
فريق هيئة الرعاية بالأقصر

أنقذ الفريق الطبي لجراحة وتشوهات العظام بالتعاون مع جراحة التجميل والأوعية الدموية بمستشفى حورس التخصصي قدمي صغير ومسن من البتر المحقق، علما بأن الفريق الطبي المشارك في إنقاذ المصابين كان  بقيادة؛ الدكتور عماد حمدي الشرقاوي استشاري جراحة العظام بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، ومدرس جراحة العظام وعظام الأطفال الدكتور طارق عبد العزيز استشاري جراحة  الأوعية الدموية بمستشفى حورس، والدكتور محمد السيد البدوي استشاري التجميل بمستشفى حورس، والدكتور أحمد عبد المنعم، محمد استشاري التخدير بمستشفى حورس، والدكتور أحمد هاني سعد أخصائي العظام بمستشفى حورس. 
 

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مكان الحادث 

 

وذلك بعد وصول حادثتين متشابهتين من نوعهما علي فترات متباعدة بالقرب من مركز ارمنت، لحالتين تعرض فيها كل من طفل في عمر الست سنوات ومسن في عمر الستين للدهس من قبل جرار زراعي مما أسفر عن إصابة كليهما إصابة بالغة بالقدم كانت من الممكن أن تؤدي إلى البتر.

التعامل مع المصابين 

في حين استقبلت طوارئ مستشفى حورس التخصصي أحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لحادثتين الدهس المختلفتين والتي أسفرت الاصابه بهما عن تهتك انسجه الكاحل والعضلات للمصابين مع قطع في الوتر وتفتت وكسور متعددة بالقدم والكاحل.

 

وعلي الفور تم العرض والتعامل السريع من قبل الفريق الطبي لجراحة وتشوهات العظام بالتعاون مع فريق التجميل وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والأشعة والمعمل.

 

وتم إجراء التدخل الجراحي العاجل والذي تطلب ايضا أكثر من أربع عمليات جراحة وتجميل علي مدار ما يقرب من شهرين متتاليين لتثبيت عظام القدم والعصب، بالإضافة إلى عمليات بناء الأوتار والأوعية الدموية وكذلك معالجة بناء الأنسجة المحيطة كما تم تثبيت الكسور وتغطية العظام برقع عضلية وجلدية.

هذا وقد استعاد العامل المسن القدرة على المشي وبدأ الصغير في التماثل للشفاء تدريجيا لممارسة حياتهم اليومية.

جدير بالذكر أيضا أن عددا من المستشفيات والعيادات الخاصة كانت قد رفضت استقبال والتعامل مع الحالات قبل دخولهم لمستشفى حورس التخصصي نظرا لتشخيصهما بالبتر المؤكد إلا أن براعة الفريق الطبي لجراحة مستشفى حورس انقذتهم في الوقت المناسب.

 

 

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو مستشفى حورس أرمنت حادث دهس جرار زراعى

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