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حوادث

السيطرة على حريق هائل شب في حوش مواشي امتد إلى 3 منازل بالأقصر دون إصابات أو وفيات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل شب في حوش مواشي، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع في حوش مواشي امتد إلى 3 منازل سكنية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

 

حريق في حوش مواشي 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود إشارة عن اندلاع حريق هائل حواشي مواشي قابع وسط منطقة سكنية، بنجع دياب بمنطقة منشأة العماري.

السيطرة على حريق بالأقصر 


وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الهائل، وسيارتي إسعاف، ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة علي الحريق، إذ أسفر عن نفوق 7 مواشي والتهام محتويات المنازل الثلاثة دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

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جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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