سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

في سابقة فريدة من نوعها بل الأولى على الأطلاق حددت محكمة كويتية جلسة لنظر شكوى مقدمة من أحد المدمنين ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة " الرأي " الكويتية فإن محكمة الجنايات بدولة الكويت حددت جلسة 26 مايو لنظر شكوى مقدمة من "مدمن" ضد تاجر مخدرات، بعد أن قام بشراء كمية مخدرات كيميكال بقيمة 300 دينار كويتي ،ثبت بعدها أنه مخلوط معها ورق شجر، وأن تاجر المخدرات نصب عليه وأنه عندما قام بتعاطيها لم يحدث له شيء.

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القبض على تاجر المخدرات

رجال المباحث في إدارة المكافحة الذين تلقوا البلاغ من مخفر النعيم قاموا باستصدار إذن من النيابة العامة، وعلى الفور تم عمل كمين لتاجر المخدرات وجرى ضبطه وتفتيش منزله حيث عثر لديه على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع، وعلى الفور تم تحريز المواد والتحقيق معه حيث اعترف أنه قام بخلط المواد المباعة للشاكي بورق الشجر لزيادة الكمية له وتوفيرها لبيع أكبر كمية.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهم الشاكي تهمة التعاطي وللثاني تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

