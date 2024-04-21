الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 745 حكما قضائيا بـ 3 محافظات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

واصل  قطاع الأمن العام ، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

9 قضايا مخدرات وتنفيذ 745 حكما قضائيا بأسوان ودمياط 

وأسفرت الحملات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية؛ في أسوان، عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت (8.400 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات من مخدر البانجو - كمية من مخدري الهيروين والشابو) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

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كما تم ضبط 4 أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - خزينة - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 745 حكما قضائيا متنوعا.

وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية تضمنت (6.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 5.500 كيلو جرام من مخدر البانجو - 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و3 أفردة محلية وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وفي الإسكندرية، تم ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة شملت كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهمين، وضبط 6 قضايا سلاح أبيض، ضبط خلالها 6 قطع سلاح أبيض، بحوزة 6 متهمين.

 

 

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