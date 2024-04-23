مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

يجري الحديث داخل المملكة المتحدة البريطانية عن ضرورة حظر المناديل المبللة.

حظر المناديل المبللة في بريطانيا



وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية انه من المقرر أن تحظر بريطانيا بيع المناديل المبللة التي تحتوي على بلاستيك، وذلك لمكافحة تلوث المياه.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعلن وزير البيئة البريطاني ستيف باركلي عن خطط لتطبيق تشريع حول ذلك قبل العطلة الصيفية في يوليو المقبل، وذلك بعد حملة مستمرة منذ فترة لحظر هذه المنتجات.



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