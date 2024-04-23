رئيس وزراء بريطانيا: سنضع صناعات الدفاع في وضع الاستعداد للحرب
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيرفع الإنفاق العسكري الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 87 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول 2030.
وأضاف سوناك، بحسب وكالة رويترز، "سنضع صناعة الدفاع في المملكة المتحدة في وضع الاستعداد للحرب".
لقاء سوناك مع رئيس حلف شمال الأطلسي
وذكر سوناك، بعد مناقشات مع رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم، فأن الدفاع العسكري سيحصل علي 75 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى ست سنوات لزيادة إنتاج الذخائر، ما سيجعل بريطانيا ثاني أكبر منفق على الدفاع في الناتو.
وقال إن أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أن البلدان تحتاج إلى مخزونات أكبر من الذخائر، وأنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على تجديدها بسرعة أكبر.
الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا
وتابع "في عالم هو الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة، لا يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا، وبينما يصطف خصومنا، يجب علينا أن نفعل المزيد للدفاع عن بلدنا ومصالحنا وقيمنا".
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