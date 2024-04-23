الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس وزراء بريطانيا: سنضع صناعات الدفاع في وضع الاستعداد للحرب

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيرفع الإنفاق العسكري الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 87 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول 2030.

وأضاف سوناك، بحسب وكالة رويترز، "سنضع صناعة الدفاع في المملكة المتحدة في وضع الاستعداد للحرب".

 

لقاء سوناك مع رئيس حلف شمال الأطلسي 

وذكر سوناك، بعد مناقشات مع رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم، فأن الدفاع العسكري سيحصل علي 75 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى ست سنوات لزيادة إنتاج الذخائر، ما سيجعل بريطانيا ثاني أكبر منفق على الدفاع في الناتو.

Advertisements

وقال إن أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أن البلدان تحتاج إلى مخزونات أكبر من الذخائر، وأنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على تجديدها بسرعة أكبر.

الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا

وتابع "في عالم هو الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة، لا يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا، وبينما يصطف خصومنا، يجب علينا أن نفعل المزيد للدفاع عن بلدنا ومصالحنا وقيمنا".

سوناك: نتنياهو يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

سوناك: بريطانيا مصدومة من حمام الدم في غزة وهذه الحرب يجب أن تنتهي

سوناك: عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال أيام

روسيا تحذر: قوات الناتو علي حدودنا تصل لـ 33 ألفا وأوكرانيا خسرت نصف مليون عسكري منذ بدء الحرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريشي سوناك الحرب الباردة ينس ستولتنبرج أوكرانيا بريطانيا الناتو

مواد متعلقة

تحذير شديد اللهجة من رئيس إيران: لن يبقى شيء من إسرائيل في هذه الحالة

سوناك: نتنياهو يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

في عملية سرية، مجلس الوزراء البريطاني يدرس استبدال ريشي سوناك قبل الانتخابات البرلمانية

سوناك: عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال أيام
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية