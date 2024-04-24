اليوم، طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي أزهري يؤدون امتحان القرآن الكريم وتجويده

يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي أزهر ترم ثاني اليوم الأربعاء 24 أبريل في اللجان المنعقدة بمختلف المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري تيرم ثاني 2024

وكان قد أعلن قطاع التعليم بالأزهر الشريف عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري تيرم ثاني 2024، وتنطلق امتحانات أولى وتانية إعدادي للأزهر الشريف في يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، على أن تنتهي في يوم السبت الموافق 27 من الشهر ذاته، تستعرض لكم «فيتو» جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الازهري التيرم الثاني.

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جدول امتحان الصف الأول الإعدادي أزهر ترم ثاني



- يوم السبت 20 أبريل: الفقه / لغة عربية ورقة أولى النحو

يوم الأحد 21 أبريل: اصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث / العلوم

يوم الاثنين 22 أبريل: لغة عربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة / الهندسة.

يوم الثلاثاء 23 أبريل: اصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة / الدراسات الاجتماعية

يوم الأربعاء 24 أبريل: حفظ القرآن الكريم وتجويده

يوم السبت 27 أبريل: التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي أزهر ترم ثاني

يوم السبت 20 أبريل: الفقه / لغة عربية ورقة أولى النحو.

يوم الأحد 21 أبريل: اصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث / العلوم.



يوم الاثنين 22 أبريل: لغة عربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة / الهندسة.

يوم الثلاثاء 23 أبريل: اصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة / الدراسات الاجتماعية

يوم الأربعاء 24 أبريل: حفظ القرآن الكريم وتجويده.

يوم السبت 27 أبريل: التربية الفنية.