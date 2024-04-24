اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب الأزهر بأسيوط

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين جامعة الأزهر بأسيوط والمنعقد خلال المدة من 24 إلى 27 من أبريل الجاري 2024م، بمدينة الغردقة.



المؤتمر الدولي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط

وصرح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر الدولي الخامس يقام تحت عنوان: «الجديد في تخصص الأنف والأذن والحنجرة» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب.

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تفاصيل المؤتمر الدولي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط

وأعلن الشريف أنه يعقد على هامش المؤتمر يوم علمي بوحدة طب السمع والاتزان، تلقى فيه عديد من المحاضرات العلمية من خلال أساتذة متخصصين من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية بعنوان: «الجديد في تأهيل مرضى زراعة القوقعة الإلكترونية» بجانب ذلك يتضمن اليوم العلمي الثاني التدريب من خلال ورش عمل لشباب الأطباء على كيفية برمجة مختلف أجهزة القوقعة الإلكترونية، بجانب ذلك سيتم تنظيم محاضرات علمية تحت عنوان: (التحديات والجديد في تشخيص وعلاج مرضى الدوار وأمراض الاتزان المختلفة) يحاضر خلالها أساتذة متخصصون من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.





وأضاف الدكتور عبد العزيز الدرويش أن المؤتمر الدولي الخامس للقسم يشارك به أساتذة متخصصون من جامعات في: الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وتركيا، وقبرص، إضافة إلى مشاركة أساتذة متخصصين من كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب مشاركة أطباء من مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة ومستشفيات التأمين الصحي.