القبض على 100 طالب وموظف بجامعة نيويورك بسبب غزة

ألقت قوات الشرطة بولاية نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء، القبض على أكثر من 100 طالب وموظف في جامعة نيويورك، مع وصول الاحتجاجات حول العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة لنقطة الغليان.

وطالب المتظاهرون بحسب شبكة سكاي نيوز، باتخاذ إجراءات أقوى بشأن الحرب وسحب الاستثمارات من الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية التي لها صلات بإسرائيل، بالإضافة إلي قطع علاقات الجامعة مع نظيرتها في إسرائيل.

اشتباكات الطلاب مع أفراد الشرطة

واشتبك المتظاهرون مع أفراد الشرطة، وقام فريق من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بربط أذرعهم أمام المتظاهرين لحمايتهم من الشرطة قبل أن يتم القبض عليهم ونقلهم إلي أقسام الشرطة.

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وقال مفوض شرطة نيويورك، كاز دوتري، إن الجامعة طلبت من الشرطة الحضور إلى الحرم الجامعي، مضيفًا" سارع ضباطنا إلى الموقع دون تأخير وقاموا بتفريق الحشد، وقاموا باعتقال العديد من الأشخاص، حسب الضرورة".

القبض علي 100 طالب بجامعة كولومبيا

وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على أكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا، بعد أن ادعت الإدارة بأن الطلاب المتظاهرين يشكلون خطرا على الحرم الجامعي.

كما نظمتم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ميشيغان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT"" وجامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية.

واعتقلت الشرطة الأمريكية، أمس الإثنين، عشرات الطلاب في جامعة ييل، كما فضت اعتصاما منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.