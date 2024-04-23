دوري أبطال آسيا، الهلال يتعادل مع العين 1-1 في الشوط الأول (فيديو وصور)

تعادل فريق الهلال السعودي مع نظيره العين الإماراتي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2.

أهداف مباراة الهلال والعين

افتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين نيفيز من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 4، وتعادل العين سريعا عن طريق إيريك جورجينس دو مينيزيس في الدقيقة 12.

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العين يسجل هدف التعادل ضد الهلال!

pic.twitter.com/h8NXvDPN5c — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 23, 2024

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

تشكيل الهلال أمام العين

وجاء تشكيل الهلال أمام العين كالتالي:"

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسن التمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

في خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – صالح الشهري

تشكيل العين ضد الهلال

بينما جاء تشكيل العين أمام الهلال كالتالي:"

في حراسة المرمى: خالد عيسى

في خط الدفاع: إيريك جورجينس – خالد الهاشمي – بندر الأحبابي – كوامي أوتون

في خط الوسط: يونج وو بارك – يحيى نادر – أحمد برمان

في خط الهجوم: أليخاندرو روميرو - سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس

ويحتاج الهلال لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

عقدة تلازم العين أمام الهلال منذ 18 عاما

ويأمل العين في فك العقدة التي لازمته خلال 18 عاما الماضية، عندما يواجه الهلال في الرياض، حيث لم يسبق للفريق الإماراتي التسجيل في مرمى "الزعيم"، خلال 6 مواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين في الرياض بدوري أبطال آسيا.

ومنذ أن سجل الصربي نيناد يستروفيتش، هدف العين في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال في دور المجموعات من نسخة 2006، لم يستطع الفريق الإماراتي تسجيل أي هدف في الرياض.

ولعب "الزعيم" الإماراتي مباراة الذهاب في الرياض بنسخة 2013، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وخسر 0-2.

أما في نسخة 2014 لعب العين أمام الهلال في نصف النهائي على مدينة الملك فهد الرياضية، وخسر 0-3.

وخلال نسخة 2017، تواجها في ربع النهائي بمدينة الملك فهد الرياضية، ولم يفلح العين بالتسجيل في المباراة التي انتهت 0-3.

وفي النسخة التي تلتها 2018، التقى الفريقان في ذهاب دور المجموعات على موسول بارك، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتجدد اللقاء في الرياض بنسخة 2019، على ملعب مرسول بارك في دور المجموعات، وانهزم الفريق الإماراتي بثنائية.

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.