الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البصارة، وصفة أهل زمان أوفر وألذ أكلة

البصارة، فيتو
البصارة، فيتو

طريقة عمل البصارة، من الأكلات المصرية القديمة، التي تعود إلى أيام المصريين القدماء، وتعد البصارة من الأكلات غير المكلفة، وتتكون البصارة فقط من الفول المدشوش، وبعض الخضروات، والذي يمكنك عمل بنصف كيلو من الفول المدشوش كمية تكفي لأسرة مكونة من 5 أفراد.

 

تقدم الشيف نجوى كمال، طريقة عمل البصارة، الوصفة الأصلية، في خطوات سريعة، وطعم لذيذ.

مكونات عمل البصارة

ربع كيلو فول مدشوش

بصلة كبيرة

5 فص ثوم مفروم

حزمة كزبرة خضراء

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حزمة بقدونس

ملح ورشة فلفل أسود

معلقة صغيرة كمون

معلقة صغيرة كزبرة ناشفة

رشة نعناع ( اختياري )

شطة (اختياري)

ينقع الفول المدشوش ليلة كاملة بعد أن يغسل جيدًا أو لمدة 6 ساعات على الأقل مع تغيير الماء مرة أو مرتين.

في حلة متوسطة نضع الفول المدشوش المنقوع ونضيف عليه البصل المقطع والثوم وبعد النضج بتلات ارباع سوا نضع الكزبرة الخضراء والشبت والكزبرة ناشفة والفلفل الأسود والكمون.

نوقد النار على المكونات حتى تنضج ثم نتركها لتبرد.

يضرب الخليط بعد أن يبرد بـ "الهاند بلندر" أو في الخلاط.

في حلة نظيفة نضيف ربع كوب زيت عليها بصلة صغيرة مبشورة و3 فصوص ثوم مفروم ونصف معلقة كزبرة ناشفة ونشوحها إلى أن يأخذ البصل لونا ذهبيًا وثم نضيفهم على البصارة ونقلب جيدًا

تقدم البصارة في الأطباق ونضع بصل محمر على الوجه للتزيين.

يمكن أكلها ساخنة أو باردة مع باذنجان مخلل أو سلطة.

 

طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات

ارز بلبن

ومن ألذ التحليات التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، وتقديمها لهم بعد البصارة، هو طبق الرز باللبن، فهو من الحلويات العربية سريعة التحضير، كما أنه غير مكلف، فلن تحتاجين لعمله إلا الأرز وباللبن والسكر فقط.

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، كل أسرار وخطوات وطريقة عمل الأرز باللبن، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزا وغنيا، كإضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل افراد أسرتك.

 

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 25 دقيقة

 

مقادير عمل الأرز باللبن

 

5 كوب لبن

كوب ماء مغلي

1/2 كوب ارز

2 كيس كريمة شانتيه

7 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة ماء زهر

رشة مستكة

فستق او مكسرات للتزيين

 

خطوات تحضير الأرز باللبن

 

يسخن 4 اكواب من اللبن الى ان يبدأ بالغليان.

يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الأرز باللبن من على النار، يوغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات

بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان

يحلى مزيج الأرز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق

يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الأرز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق

يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم

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