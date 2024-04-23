بدأت فاعليات الحفل الفني الذي تقيمه مديرية الثقافة بشمال سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء بقصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

بدء فاعليات الحفل الفني بقصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء

ويتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية بالعريش والفرقة التلقائية والموسيقى العربية بالعريش وبورسعيد بجانب عدد من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية.

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وكان محافظة شمال سيناء اختتمت مهرجان الهجن الرياضي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء نادي الهجن الرياضي في محافظات الجمهورية.





كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.





وشملت زيارة الوزير إلى محافظة شمال سيناء افتتاح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش الرياضي ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية وتفقد الأنشطة الشبابية والرياضية "اللقاء الرياضي لشباب الجامعات ويلا كامب واللقاء الشبابي لنادي القيادات والكيانات الشبابية، بجانب حضور ختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز على الفائرين.



وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.





وأكد المحافظ علي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، في شتى القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.