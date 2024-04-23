الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مصابي غزة للاطمئنان على حالتهم الصحية

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، منذ قليل زيارة تفقدية للمستشفي الجامعي للاطمئنان على الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، والقادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

بلغ عدد المصابين  ٢٤ حالة، يرافقهم ٥٠ من ذويهم، وذلك لاستكمال مراحل علاجهم وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، بمستشفيات جامعة سوهاج. 

 

وخلال الزيارة أكد النعماني، الدعم والاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا علي موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، مرحبًا بجميع  المصابين وذويهم علي أرض محافظة سوهاج وموجهًا بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والانسانية للمصابين وذويهم منذ لحظة وصولهم حتي عودتهم لوطنهم بأمن وسلام.

Advertisements

واضاف الدكتور  حسان النعماني أن الزيارة شملت جميع غرف المرضى ومرافقيهم، موجهًا بتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، وتوفير كافة الأدوية المطلوبة.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفى علي مدار الساعة.

ومن جهته قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن عدد المصابين بلغ ٢٤ مصاب تتراوح اعمارهم من ٦ سنوات حتى ٧٢ سنة، موضحًا انهم يعانوا من امراض واصابات متنوعة ويحتاجون إلى إجراءات طبية وتشخيصية مختلفة منها أمراض مزمنة تعذر استكمال علاجها نظرًا لشح الدواء وظروف الحرب بغزة، وحروق والأطراف، وكسور وخلع بالفخد، وامراض مناعية بالدم، وانفصال بشبكية العين، وطلق ناري بالحوض والفقرات القطنية، وسرطان بالغدة الدرقية، واستئصال سرطاني بالثدي، قصور بالشريان التاجي، وغيرها، مؤكدا علي أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور حسان النعماني في علاج  الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني.

وأوضح  الدكتور أحمد فتحي النحاس أن إدارة المستشفيات الجامعية استدعت عدد كبير من الأطباء وعلي اتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى، موضحًا أن الفريق ضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية، أهمها التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب وجراحة العيون، والقلب والصدر، والأشعة، والباطنة والأطفال، وطب النساء والتوليد، وأطباء الفحوصات والتحاليل الطبية.

والجدير بالذكر ان المصابين جميعهم عبروا عن بالغ سعادتهم باستقبال المستشفيات الجامعية لهم وان آلامهم انتهت مجرد وصولهم علي أرض مصر.

 

مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 74 مصابا ومرافقا من غزة (صور)

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا بفريق مبادرة صوتك مسموع لبحث شكاوى المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأشقاء الفلسطينيين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توقيع الكشف الطبى جامعة سوهاج للقضية الفلسطينية محافظ سوهاج مستشفيات جامعة سوهاج والمستلزمات الطبية معبر رفح مصابي قطاع غزة

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 74 مصابا ومرافقا من غزة (صور)

ضبط صاحب مكتب لإدارة أكاديمية تعليمية للنصب على الطلاب في سوهاج

معركة الرجل الأول فى محافظات مصر.. سوهاج.. تطوير 181 قرية.. والباعة الجائلون صداع فى رأس «الفقى».. فشل حلول مشكلات منظومة الصحة بالمحافظة.. وإيقاف تطوير المستشفيات المركزية علامة استفهام

التنمية المحلية: الانتهاء من مشروعات تطوير مناطق في سوهاج باستثمارات 49 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية