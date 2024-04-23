الدوري الممتاز، المصري يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تقدم فريق المصري البورسعيدي على منافسه فاركو بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة المصري وفاركو

سجل ميدو جابر الهدف الأول للنادي المصري في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

تشكيل فاركو أمام المصري

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمي: محمد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون انكادا ، رامي صبري ، ياسين مرعي، عزمي غوما.

خط الوسط: محمود عماد ، سيف العجوز، شكري نجيب ، وليد علي، سيف تيري.

Advertisements

خط الهجوم: عمرو جمال.

تشكيل المصري أمام فاركو

وجاء تشكيل المصري أمام فاركو كالتالي:"

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة- غيلاس قناوي.

في خط الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي- صلاح محسن.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا آخر.

ويمتلك فاركو 12 نقطة في المركز الـ 16 من 16 مباراة، بعد السقوط أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة للفريق بالدوري.



عودة صلاح محسن وحسين السيد

وشهدت قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة..(3\0)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. (4-0)

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة