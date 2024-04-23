تشكيل فاركو الرسمي أمام المصري في الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الرسمي أمام النادي المصري في المباراة التي تجمعهم على ستاد برج العرب في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام المصري

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمي: محمد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون انكادا ، رامي صبري ، ياسين مرعي، عزمي غوما.

خط الوسط: محمود عماد ، سيف العجوز، شكري نجيب ، وليد علي، سيف تيري.

خط الهجوم: عمرو جمال.

تشكيل المصري أمام فاركو

وجاء تشكيل المصري أمام فاركو كالتالي:"

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في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة- غيلاس قناوي.

في خط الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي- صلاح محسن.

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري

الدوري الممتاز، يلتقي فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة المصري وفاركو بالدوري

وتذاع مباراة المصري وفاركو عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة

مباراة المصري وفاركو بالدوري

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعهما بجدول الدوري الممتاز فالفوز يصعد بالمصري الي مركز الوصيف في حين يظل فاركو في المركز الـ16 لكن الفوز خطوة للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري



ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا آخر.

ويمتلك فاركو 12 نقطة في المركز الـ 16 من 16 مباراة، بعد السقوط أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة للفريق بالدوري.



عودة صلاح محسن وحسين السيد

الدوري الممتاز، وتشهد قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة..(3\0)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. (1\1)

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. (1\1)



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة