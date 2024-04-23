موجة شديدة الحرارة تسيطر على البلاد و4 نصائح من الأرصاد لمواجهتها

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تؤثرعلى البلاد الـ72 ساعة المقبلة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة غدا الأربعاء 40 درجة مئوية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد



درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26