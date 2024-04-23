الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام.. درجة الحرارة تصل لـ 40 غدا.. و4 نصائح للحماية من الطقس الساخن

حالة الطقس، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة وامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، وحتى يوم الخميس، تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا يوم الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: موجة شديدة الحرارة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتكون ذروتها الأربعاء، حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم 40 درجة مئوية لتسجل الـ40 درجة فى الظل بالفعل غدا الأربعاء".

وأضافت: تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت: “ تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية”.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للطقس شديد الحرارة، ونصحت بالتالي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

3- ارتداء غطاء للرأس.

4- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26