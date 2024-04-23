الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

الموجة الحارة، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة غدًا، حيث تصل على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية بدءًا من يوم الأحد وستنكسر الموجة الحارة نسبيا.

مناطق سقوط الأمطار

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود فرص لـسقوط الأمطار بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد، علي المحافظات الجنوبية وتصل إلى رعدية على وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء.

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تحذير الأرصاد الجوية

وحذرت "غانم" من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الـ72 ساعة المقبلة في ظل الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على كافة انحاء البلاد وخاصة جنوب الصعيد.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.



درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26