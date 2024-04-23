سيناء ما بين ملحمة التحرير وجهود التعمير، ندوة لإعلام الداخلة احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية شاملة تضمنت العديد من الفعاليات شملت ندوة تثقيفية تحت عنوان " سيناء ما بين ملحمة التحرير وجهود التعمير"، وأفلام تسجيلية تعرضت للمرحلة التي سبقت التحرير وجهود القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف ثم نصر أكتوبر المجيد، وجهود وحنكة الدبلوماسية المصرية بعد النصر حتى تم تحرير سيناء الغالية بالكامل، ثم ما بذل ويبذل من أجل إعمار وتنمية أرض الفيروز والمشروعات العملاقة التي تشيد على هذه الأرض كما تضمنت الاحتفالية، عروضا فنية وأغاني وطنية لطلبة المدارس.



وقال مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، إن الاحتفالية التي استضافتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، شارك بها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد، ورئيس مركز ومدينة بلاط المهندس سلامة محمد، والنائب الأول لرئيس مركز ومدينة بلاط المهندس ماهر حسين، وحضرها لفيف من قيادات الجيش والشرطة السابقين بالمحافظة، وقيادات تنفيذية وطبيعية وقيادات حزبية وأسر بعض الشهداء وأبناءهم، وعدد من طلاب المدارس والشباب.

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وقال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز المشروعات القومية بالمحافظة: تحرير سيناء حدث تاريخي مهم في تاريخ مصر، حيث استردت مصر أرض سيناء بعد صراع طويل مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ٢٥ أبريل عيدا قوميا يحتفل به المصريون، ويعتبر رمزا للنضال والتضحية من أجل الوطن وإحياء لهذه الذكرى الخالدة والغالية على كل مصري.

وأضاف قائلا: تحتفل جمهورية مصر العربية هذا الأسبوع بالذكرى ٤٢ لتحرير سيناء والذي، يعد إحياء لذكرى لذكرى يوم ٢٥ أبريل من عام ١٩٨٢ الذي شهد رفع العلم المصري على سيناء بعد استعادتها كاملة من إسرائيل ما عدا طابا بعد إحتلال دام ١٥عاما.

ومضى قائلا: اكتمل تحرير سيناء بعد عودة طابا عام ١٩٨٨، حيث استطاعت الدبلوماسية المصرية تحقيق نجاح كبير باستعادة طابا ورفع العلم المصري عليها أيضا.

وأكد على أنه في الوقت الذي بذلت فيه القوات المسلحة المصرية جهودا وتضحيات كبيرة دفاعا عن تراب الوطن وحرصا على إسترداد كل شبر من أرضه، فإن الدبلوماسية المصرية والعمل السياسي أظهرا حنكة كانت محط أنظار العالم أجمع بداية من المفاوضات والمباحثات التي أعقبت انتصار أكتوبر ١٩٧٣ المجيد والذي مهد الطريق لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٩ وبعدها بثلاث سنوات حققت الدولة المصرية هدفها وتم انسحاب إسرائيل من سيناء.

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن سيناء تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري مكانة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد ودماء المصريين على مر التاريخ فسيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم وهي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم.

وقال اللواء محمد عبد المنعم: تضع مصر وقيادتها السياسية سيناء على رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها، مؤكدا في هذا الصدد على أن التنمية والإعمار خط الدفاع الأول عن سيناء، مشيرا هنا إلى أن الدولة المصرية كما نجحت في تحرير سيناء من المحتل الاسرائيلي، نجحت كذلك في تحويلها من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية على كافة المستويات حيث تبدي الدولة اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في مختلف القطاعات.

وأكد مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، أن الاحتفالية بما تضمنتها من عروض تأتي ضمن برنامج حافل للهيئة العامة للاستعلامات للاحتفال بالذكرى ٤٢ لتحرير سيناء، تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان وبتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، فيما أدار الندوة وأعدها للنشر مدير مركز إعلام الداخلة بمشاركة مروة محمد الإعلامية بالمركز.

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