الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي: مناقشات في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين (فيديو)

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فيتو

الحرب فى غزة، أكد وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان أن المملكة أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة.

وقال فيصل بن فرحان في تصريحات لـ "العربية/الحدث": إن رؤية المملكة تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الاضطرابات.

 

الاعتراف بدولة فلسطين


كذلك أوضح أن هناك حديثًا يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتًا إلى أن هذا أمر إيجابي جدًا.

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورج.

تحقيق السلام والأمن


وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.

كما تطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة

 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد قال فى تصريحات سابقة: إن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشددًا على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف بن فرحان أن "هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيرًا إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين".
وأوضح أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتًا إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي.


كذلك أكد ضرورة مساءلة المسئولين عن العنف في الضفة الغربية.


إلى ذلك، شدد وزير الخارجية السعودي على دعم وكالة الأونروا محذرًا من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيرًا إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.


كما دعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها.
 

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دول الخليج الاتحاد الاوروبي دولة فلسطين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الحرب في غزة

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