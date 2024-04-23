الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

بإنتاجية وجودة مرتفعة، محافظ الوادي الجديد يتفقد نجاح تجربة زراعة بنجر السكر

زراعة البنجر، ڤيتو
زراعة البنجر، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز باريس، إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة بنجر السكر وذلك على مساحة ٢٠٠ فدان، كأحد المحاصيل غير التقليدية التي نجحت زراعتها بالمحافظة بجودة ونسبة سكر مرتفعة يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشار الزملوط إلى دعم المحافظة الكامل للزراعات غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة من محصول البنجر بلغت ١٠ آلاف ٩٧١ فدان حتى الآن بإنتاجية تصل لـ ٥٠ طنا للفدان.

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وأوضح أنه تم التعاقد مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج من خلال الزراعة التعاقدية، موجهًا بتكثيف ندوات الإرشاد الزراعي للمزارعين للتوسع في زراعة بنجر السكر ونقل الخبرات اللازمة لنجاح التجربة بكافة المراكز.

الزملوط يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة ٢٧٦ فدان بنطاق القرية، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبو العلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت ٦١٥٠ فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان، مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.

 

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