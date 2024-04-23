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رياضة

الهلال والعين بالقوة الضاربة في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

أعلن البرتغالى جورجى جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي والأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، الذي يحتضن مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليضع قدما في النهائي.

تشكيل الهلال أمام العين

وجاء تشكيل الهلال أمام العين كالتالي:"

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تشكيل العين ضد الهلال 

بينما جاء تشكيل العين أمام الهلال كالتالي:"

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ويحتاج الهلال لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

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عقدة تلازم العين أمام الهلال منذ 18 عاما 

ويأمل العين في فك العقدة التي لازمته خلال 18 عاما الماضية، عندما يواجه الهلال في الرياض، حيث لم يسبق للفريق الإماراتي التسجيل في مرمى "الزعيم"، خلال 6 مواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين في الرياض بدوري أبطال آسيا.

ومنذ أن سجل الصربي نيناد يستروفيتش، هدف العين في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال في دور المجموعات من نسخة 2006، لم يستطع الفريق الإماراتي تسجيل أي هدف في الرياض.

ولعب "الزعيم" الإماراتي مباراة الذهاب في الرياض  بنسخة 2013، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وخسر 0-2.

أما في نسخة 2014 لعب العين أمام الهلال في نصف النهائي على مدينة الملك فهد الرياضية، وخسر 0-3.

وخلال نسخة 2017، تواجها في ربع النهائي بمدينة الملك فهد الرياضية، ولم يفلح العين بالتسجيل في المباراة التي انتهت 0-3.

وفي النسخة التي تلتها 2018، التقى الفريقان في ذهاب دور المجموعات على موسول بارك، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتجدد اللقاء في الرياض بنسخة 2019، على ملعب مرسول بارك في دور المجموعات، وانهزم الفريق الإماراتي بثنائية.

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.

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