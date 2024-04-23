الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء: إنشاء مستشفى جامعي لخدمة الأهالي

جامعة سيناء
جامعة سيناء

أكد محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أنه جار إنشاء أول مستشفى جامعي في شمال سيناء بعد إنشاء كلية الطب.

إنشاء أول مستشفى جامعي في شمال سيناء

وأضاف راتب  خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشباب الجامعات الذي عقد بجامعة سيناء بأن هذه المستشفى حق أصيل للشعب سيناء الصامد الذي تحمل الكثير في السنوات السابقة دون أن يطلب شيئا ومن واجبنا أن نلبي له كل مطالبه.

txt

عيد تحرير سيناء الـ 42، مراحل استرداد سيناء كاملة (إنفوجراف)

txt

محافظ شمال سيناء يعلن بدء طرح مشروع إسكان مدينة رفح الجديدة

 

وأكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء خلال كلمته ان جامعة سيناء المحببة إلى قلبي وتأخذ مكانها هذا من تلبيتها السريعة لكل طلبات المحافظة ولا تناقشنا فيها. 

Advertisements


كما قدم المحافظ تحية شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، موضحًا إنه أكثر الوزراء زيارة لشمال سيناء. 

 اسكان مدينة رفح الجديدة

كما أعلن “شوشة” تدشين  3 مشاريع تنموية كبيرة تعد تحول رئيسي في محافظة شمال سيناء، وهي إسكان مدينة رفح الجديدة وهي مشروع قومي تنموي ضخم يبدأ بـ 36 ألف وحده سكنيه طبقا لمطالب الأهالي ثم مدينه الشيخ زويد بالإضافة الي 200 فيلا في الشيخ زويد

وقال المحافظ انتهز الفرصة أن أطلب من طلاب جامعة سيناء التقديم في هذه الفرصة وهذه المساكن المدعمة من الدولة 
اتمني أن يكون نصفهم وأكثر من ابنائي طلاب جامعة سيناء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى جامعي في شمال سيناء شمال سيناء سيناء جامعة سيناء محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية