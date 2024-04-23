رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء: إنشاء مستشفى جامعي لخدمة الأهالي

أكد محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أنه جار إنشاء أول مستشفى جامعي في شمال سيناء بعد إنشاء كلية الطب.

إنشاء أول مستشفى جامعي في شمال سيناء

وأضاف راتب خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشباب الجامعات الذي عقد بجامعة سيناء بأن هذه المستشفى حق أصيل للشعب سيناء الصامد الذي تحمل الكثير في السنوات السابقة دون أن يطلب شيئا ومن واجبنا أن نلبي له كل مطالبه.

وأكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء خلال كلمته ان جامعة سيناء المحببة إلى قلبي وتأخذ مكانها هذا من تلبيتها السريعة لكل طلبات المحافظة ولا تناقشنا فيها.

Advertisements



كما قدم المحافظ تحية شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، موضحًا إنه أكثر الوزراء زيارة لشمال سيناء.

اسكان مدينة رفح الجديدة

كما أعلن “شوشة” تدشين 3 مشاريع تنموية كبيرة تعد تحول رئيسي في محافظة شمال سيناء، وهي إسكان مدينة رفح الجديدة وهي مشروع قومي تنموي ضخم يبدأ بـ 36 ألف وحده سكنيه طبقا لمطالب الأهالي ثم مدينه الشيخ زويد بالإضافة الي 200 فيلا في الشيخ زويد

وقال المحافظ انتهز الفرصة أن أطلب من طلاب جامعة سيناء التقديم في هذه الفرصة وهذه المساكن المدعمة من الدولة

اتمني أن يكون نصفهم وأكثر من ابنائي طلاب جامعة سيناء.