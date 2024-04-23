النيابة الإدارية تهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

يتقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء ً للوطن، وأن ينصركم ويسدد خطاكم، وأن ينعم على مصرنا العزيزة، تحت قيادتكم الحكيمة، بالازدهار والرخاء والاستقرار.

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