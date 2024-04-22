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حوادث

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

نادى الزمالك، فيتو
نادى الزمالك، فيتو

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين الطعن المقام من جمال عبد الكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين، والتي يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت بتاريخ  ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وذلك بعد إعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

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اختصمت الطعن الذى حملت رقم الطعن

 رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كل من:

 ١- وزير الشباب والرياضة.

٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة 

٣- مدير مديرية الشباب والرياضة.

٤- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

٥- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك 

نادي الزمالك 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.

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