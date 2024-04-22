محاكمة ترامب، الرئيس الأمريكي السابق يصل للمحكمة.. والادعاء: خطط لإفساد الانتخابات

محاكمة ترامب، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المحكمة في مانهاتن، مساء اليوم الإثنين، لحضور المرافعات فى القضية التي يواجه فيها اتهامات بتزوير وثائق تجارية لدفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتهما، فيما يعرف باسم قضية أموال الصمت.

وبهذا يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي، حالي أو سابق، يواجه تهم في محاكمة جنائية.

وبدأ مساعد المدعي العام لمقاطعة نيويورك ماثيو كولانجيلو، البيان الافتتاحي للولاية وقال لهيئة المحلفين إن الرئيس السابق دونالد ترامب دفع للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لكي تخفي علاقة مزعومة جمعتها بالرئيس السابق، كجزء من مخطط مع محاميه السابق مايكل كوهين لحجبه عن الناخبين قبل انتخابات 2016.

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إفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016

وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: هذه القضية تتعلق بمؤامرة إجرامية والتستر عليها.. قام المدعى عليه دونالد ترامب بتدبير مخطط إجرامي لإفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ثم قام بالتستر على تلك المؤامرة الإجرامية وكذب في سجلات أعماله في نيويورك مرارًا وتكرارًا.

وتابع وسط تجاهل من الرئيس السابق دونالد ترامب حيث كان الأخير ينظر أمامه: لقد أخفوا الغرض من هذه المدفوعات.. لقد قال المدعى عليه في سجلات أعماله إنه كان يدفع لكوهين مقابل خدمات قانونية بموجب اتفاقية التجنيب لكن تلك كانت أكاذيب كان المدعى عليه يدفع له مبلغًا غير قانوني إلى ستورمي دانيلز عشية الانتخابات".

وقال كولانجيلو إن مهمة كوهين -محامي ترامب السابق - كانت في الحقيقة الاهتمام بمشاكل المدعى عليه وقال مساعد المدعي العام ماثيو كولانجيلو إن مايكل كوهين دفع مبلغ الصمت بناء على توجيهات المدعى عليه وقد فعل ذلك للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016.

وأضاف المدعي العام في بيانه الافتتاحي أنه بعد الانتخابات، سدد دونالد ترامب لكوهين هذه الدفعة، وقاموا بإخفاء الغرض من هذه المدفوعات.

اتهام ترامب بتزوير وثائق تجارية لدفع أموال لممثلة إباحية

وتعود وقائع القضية إلى ما قبل 8 سنوات، عندما دفع محامى ترامب الشخصى السابق، مايكل كوهين، 130 ألف دولار للمثلة الإباحية ستورمى دانيالز لشراء صمتها عن علاقة بينها وبين ترامب.

ووفقا للادعاء الأمريكي، فإن ترامب أوحى لكوهين بدفع الأموال على 12 قسطا شهريا خلال العام الأول له فى الرئاسة، وتصويرها على أنها شيكات تتعلق برسوم قانونية مستمرة فى خطة لإخفاء أموال الصمت.

ومن المقرر أن تقوم هيئة محلفين مكونة من سبعة رجال وخمس نساء يعيشون في مانهاتن بدراسة ما إذا كانت جهود ترامب المزعومة لإخفاء علاقة غرامية مع نجمة دانيالز، والتي كان يخشى أن تضر بمحاولته الانتخابية لعام 2016، كانت غير مشروعة، وتم اتهام ترامب في ربيع عام 2023 بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

ومن المتوقع أن يكون كوهين، الذي اعترف بالذنب في عام 2018، أحد شهود الادعاء البارزين.

من جانبه، نفى ترامب وجود أي لقاء جنسي مع دانيالز، وأصر على أن المدفوعات لكوهين كانت بمثابة نفقات قانونية خارجية.

وتعد قضية مدينة نيويورك هي مجرد واحدة من عدة إجراءات جنائية ضد ترامب. ويواجه اتهامات فيدرالية فيما يتعلق بتمرد 6 يناير، بالإضافة إلى تعامله مع وثائق سرية في منزله في مارالاجو. وفي جورجيا، يواجه اتهامات على مستوى الولاية تتعلق بمحاولة تخريب نتائج انتخابات 2020.