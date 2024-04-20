وفاة شخص أضرم النار في نفسه خلال محاكمة ترامب

قال المتحدث باسم شرطة نيويورك، اليوم السبت، أن رجلا لقي حتفه بعد أن أضرم النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن ، حيث يحاكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان قد أضرم رجل أمريكي النار في نفسه أمس الجمعة، خارج قاعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك، وذلك داخل منطقة الاحتجاج المخصصة خارج قاعة المحاكمة.

محاكمة دونالد ترامب

وأعلن رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12 ولم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق.

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ترامب يصبح أول رئيس أمريكي أمام محكمة الجنايات

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر في مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.

ويُحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.