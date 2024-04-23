بمليار جنيه، تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر بواسطة برنامج "الحد من الفقر"

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر بواسطة برنامج "الحد من الفقر" بقيمة مليار جنيه.

وذلك بعد أن استعرضت "نيفين القباج"، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر" والذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتى عام 2023 قروضًا دوَّارة بقيمة تزيد على مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها في تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

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