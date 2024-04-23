الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

إيران تشهد سلسلة حرائق في طهران وقم (فيديو)

حريق طهران، فيتو
حريق طهران، فيتو

نشب حريقان هائلان أحدهما في مستشفى الإمام الحسين بالعاصمة طهران، والثاني في مصنع ببلدة شكوهية الصناعية بمحافظة قم وسط إيران.

 حريق هائل في طهران

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حريقًا اندلع، اليوم الثلاثاء، في مستودع الأدوية في مستشفى الإمام الحسين بالعاصمة طهران.

وأضافت أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق ومنعه من التوسع.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مسؤول في منظمة الإطفاء بطهران قوله إن "حريقًا اندلع في الطابق الأرضي الذي يستخدم كمستودع للأدوية في مستشفى الإمام الحسين".

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احتراق  مستودع للأدوية 

وأضاف المسؤول أن "الجزء الشرقي من المستودع احترق بشكل كامل، كما امتدت النيران إلى أجزاء أخرى من مستودع الأدوية".

وأشار إلى أن "أسباب الحريق لم تُعرف بعد وكذلك حجم الخسائر والأضرار".

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن حريقًا اندلع منذ الليلة الماضية في أحد المصانع في بلدة شكوهية الصناعية بمحافظة قم وسط إيران.

وأوضحت الوكالة، أنه "رغم جهود رجال الإطفاء، فإنه لم يتمَّ احتواء الحريق حتى الآن لوجود مواد قابلة للاشتعال".

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