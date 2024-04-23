إيران تشهد سلسلة حرائق في طهران وقم (فيديو)

نشب حريقان هائلان أحدهما في مستشفى الإمام الحسين بالعاصمة طهران، والثاني في مصنع ببلدة شكوهية الصناعية بمحافظة قم وسط إيران.

حريق هائل في طهران

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حريقًا اندلع، اليوم الثلاثاء، في مستودع الأدوية في مستشفى الإمام الحسين بالعاصمة طهران.

وأضافت أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق ومنعه من التوسع.

🔴قم / شهرک شکوهیه:



آتشسوزی مهیب در کارخانه روغن پارافین در شهرک شکوهیه

آتشسوزی از دیشب ساعت ۲ شروع شده وهنوز موفق به مهار آتش نشده‌اند#انحلال_سپاه_پاسداران #قيام_تا_سرنگونى #زن_مقاومت_آزادی pic.twitter.com/x3kpb3Yvbi — Freedom Messenger (@freedommesenger) April 23, 2024

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مسؤول في منظمة الإطفاء بطهران قوله إن "حريقًا اندلع في الطابق الأرضي الذي يستخدم كمستودع للأدوية في مستشفى الإمام الحسين".

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احتراق مستودع للأدوية

وأضاف المسؤول أن "الجزء الشرقي من المستودع احترق بشكل كامل، كما امتدت النيران إلى أجزاء أخرى من مستودع الأدوية".

وأشار إلى أن "أسباب الحريق لم تُعرف بعد وكذلك حجم الخسائر والأضرار".

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن حريقًا اندلع منذ الليلة الماضية في أحد المصانع في بلدة شكوهية الصناعية بمحافظة قم وسط إيران.

وأوضحت الوكالة، أنه "رغم جهود رجال الإطفاء، فإنه لم يتمَّ احتواء الحريق حتى الآن لوجود مواد قابلة للاشتعال".

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