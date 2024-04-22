باحث يكشف ألاعيب إسرائيل في الهروب من إقامة دولة فلسطينية

كشف حازم القواسمي، الباحث في شئون المجتمع المدني، أدوات إسرائيل في التهرب من مطالبات المجتمع الدولي بتسريع إقامة الدولة الفلسطينية.

شروط تعجيزية لإقامة الدولة الفلسطينية

وأوضح القواسمي أن الإسرائيليين يواجهون الموجة العالمية المرتفعة ضدهم بالمزيد من الطلبات التعجيزية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يضغطون في المقابل بمخطط إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفصلها عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حتى الآن حركة حماس.

Advertisements

وأضاف: يتحججون الآن للمجتمع الدولي برفض قيام دولة فلسطينية بضعف سلطة فتح في الضفة وتطرف سلطة حماس في غزة. ومرة يتذرعون بأنها سلطة فاسدة ومرة بأنها غير ديمقراطية وغير منتخبة.

وتابع: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها من أجل عدم قيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ولن تسمح بذلك إلا في حالتين الأولى هزيمتها عسكريا واستسلامها وبالتالي قد تقبل رغمًا عنها قيام الدولة الفلسطينية بالقوة، والحالة الثانية ضغط أمريكي شديد وغير مسبوق عليها يهدد وجودها، لأنها الجهة الوحيدة التي تستطيع ممارسة هذا الضغط.

واختتم: المطلوب في المرحلة القادمة الضغط الشديد، دبلوماسيا وقانونيا من السلطة الفلسطينية، وضغط من محور المقاومة، وضغط مباشر على الولايات المتحدة وأوروبا.

حماس تحذر إسرائيل من دخول رفح

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية حذر من إقدام الجيش الإسرائيلي على دخول رفح، موضحا أن موقف واشنطن بشأن الاجتياح مخادع و"المقاومة مستعدة على الأرض".

وعلى هامش زيارته التي يجريها إلى تركيا، علق هنية على التصريحات الإسرائيلية بشأن قرب اجتياح مدينة رفح، قائلا: "من الواضح جدا أن العدو الإسرائيلي لديه قرار بأن يستبيح كل نقطة وكل مكان وكل مدينة في غزة، لا سيما أنه يتحدث عن رفح منذ شهور".

وبشأن موقف واشنطن من الاجتياح، أوضح هنية أن "الموقف الأمريكي مخادع، وحديثهم عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجنب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع".



وأكد هنية أن "كل المدنيين الذين قتلوا بغزة، استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأمريكية وبالغطاء السياسي الأمريكي".

وأضاف: "حينما تقف واشنطن داخل مجلس الأمن وتلجأ لسلطة الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار.. ماذا يعني ذلك؟.. يعني أن الولايات المتحدة تعطي الغطاء الكامل لاستمرار القتل والمذبحة تجاه غزة، وحينما تتخذ واشنطن أمس قرار فيتو ضد اعتبار دولة فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة يعني ذلك أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي وهي التي تقف بوجه حقوق الشعب الفلسطيني".