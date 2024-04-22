استجابة لخطاب الأهلي، الرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول مازيمبي لمصر

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا من النادى الأهلى وذلك للتواصل والتنسيق بشأن تيسير إجراءات حصول بعثة فريق مازيمبي الكونغولي على تأشيرات دخول الأراضي المصرية لملاقاة النادى الأهلى فى إياب نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمحدد له الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستجابة لخطاب النادى الأهلى وجه المعنيين بالوزارة للتواصل مع مسئولي وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالكونغو؛ لتسهيل كافة إجراءات استخراج تأشيرات دخول بعثة نادي مازيمبي الكونغولي إلي مصر.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة إنهاء كافة المخاطبات والمراسلات الرسمية مع الجهات المعنية وذات الشأن، بشكل فوري وعاجل؛ لسرعة استخراج كافة التأشيرات وانهاء كافة الأمور العالقة.

حسين الشحات يظهر بواقي الوجه أمام مازيمبي

أصبح حسين الشحات لاعب الأهلي، جاهزا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل قناع خاص بالوجه لحسين الشحات بعد تعرضه لإصابة في الرأس والعين خلال مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الشحات لإصابة مقلقة على مستوى الرأس في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتم نقل اللاعب المصري بعد اللقاء إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

ويعاني الشحات من شرخ في عظمة العين وشرخ جانبي لذلك سيرتدي اللاعب قناة للوجه خلال التدريبات والمباريات القادمة بداية من مواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة القادمة.