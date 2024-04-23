الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء ووزير الشباب والرياضة،فيتو

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش، والتي تتضمن افتتاح ملعب كرة قدم قانوني بالإضافة إلى وضع حجر أساس لإزالة وإنشاء حمام سباحة نصف أولمبي تدريبي.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحا المرحلة الأولي لتطوير استاد العريش

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم من أجل افتتاح المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش والذي يأتي ضمن احتفالية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، حيث يعد استاد العريش صرحا رياضيا يضاف الى سجل انجازات الدولة المصرية وهو ايضا رمزًا للتقدم والازدهار الذي تشهده المحافظة بفضل جهود أبنائها المخلصين، ودعم القيادة السياسية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء جيل قوي معافى قادر على تحقيق التقدم والازدهار والنهوض بالرياضة المصرية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذا الاستاد يُعدّ نموذجًا متميزًا للمنشآت الرياضية، حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة في تطوير الاستاد لجعله منبرا رياضيا يحتذي به، ليوفر بيئة مثالية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

صبحي… نسعي لجعل ستاد العريش منبرا رياضيا في المحافظة

وشدد على ثقته الكبيرة بأن استاد العريش سيكون له دور كبير في تنمية الحركة الرياضية في محافظة شمال سيناء، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة، وصقل مهاراتها، تمهيدًا لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأوضح صبحي قائلا: "إنّ ما تشهده محافظة شمال سيناء اليوم من نهضة شاملة في مختلف المجالات، ليؤكد على عزم الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في المحافظة، شملت العديد من المجالات الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة".

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا: "أودّ أن اتقدم في ختامي حديثي بالشكر للسيد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وكافة المسؤولين في المحافظة على جهودهم المخلصة في سبيل تحقيق التنمية والنهضة في المحافظة، متمنيًا لمحافظة شمال سيناء المزيد من التقدم والازدهار، ولشبابها المزيد من النجاح والتوفيق في جميع المجالات".

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها في تطوير العديد منّ المنشآت الشبابية والرياضية بالاضافة الى العمل على النهوض بالرياضة في المحافظة.

وأكد أن محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة يعملا معا من اجل تقديم افضل الخدمات للشباب المصري وابناء المجتمع.

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