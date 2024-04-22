الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يطرح فكرة بيع البطيخ بالأجزاء: يُقلل الاستهلاك

بيع أجزاء البطيخ،
بيع أجزاء البطيخ، فيتو

اسعار البطيخ، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو قديم ويرجع إلى عام 2011، ولكنه لم يطبق بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الخبز بالكيلو هدفه حصول المواطن على حقه من الخبز بالشكل العادل، لأن هناك استحالة في تحقيق وزن الخبز الحقيقي، خاصة وأن الخبز يتم إعداده بصورة يدوية.

 

بيع أجزاء البطيخ


وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بيع الفاكهة بالوحدة، والبطيخ بالأجزاء، من شأنه أن يقلل الاستهلاك حجم الهدر، مثلما يحدث في بعض الدول، لأن المواطن لن يقوم بشراء أي شيء زيادة عن احتياجه.
 

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أسعار الفاكهة اليوم، البطيخ يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

 

انخفاض أسعار سندوتشات الفول والطعمية

ولفت إلى أن هناك ضرورة لانخفاض أسعار سندوتشات الفول والطعمية، مع انخفاض أسعار الزيت والفول، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بحجم الانخفاض في أسعار  السلع خلال الفترة المقبلة. 

 

اسعار البطيخ والكانتلوب

أسعار البطيخ والكانتلوب والشمام في الأسواق، شهدت الأسواق طرح البطيخ والشمام والكانتلوب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، الذي معه تبدأ الأسواق في استقبال الفاكهة الصيفية.

أسعار البطيخ والكانتلوب والشمام في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أسعار البطيخ والكانتلوب والشمام في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، وأيضًا في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى سعر البطيخ والكانتلوب في الأسواق الشعبية والمحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

أسعار البطيخ في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر
تراوح سعر البطيخ في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر ما بين 20 جنيهًا و70 جنيهًا للبطيخة حسب الوزن.

أسعار الكانتلوب في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر
وتراوح سعر الكانتلوب في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة
وعن أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلوات من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلوات من 42 إلى 56 جنيهًا.

أسعار الكانتلوب في سوق العبور لجملة الفاكهة
وأما أسعار الكانتلوب في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 18 جنيهًا.

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