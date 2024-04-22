حملات مكثفة على المخابز السياحية والأفرنجية بالغربية لمتابعة خفض الأسعار (فيديو)

أكد المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر بجميع المراكز والمدن.



وأضاف ابو هاشم أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة مؤكدًا على استمرار المديرية فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى.



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وأشار ابو هاشم أن تكثيف التواجد الرقابى على الأسواق وتم تشكيل حملة مكبرة اليوم برئاسته والعقيد عمرو الطوخى رئيس مباحث تموين الغربية للمرور على المخابز التى تقوم بإنتاج الخبز السياحى والخبز الفينو للتأكد من التزامهم بتنفيذ التوجيه الوزاري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ وكذا المرور على المطاعم التى تقدم المأكولات الشعبية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار وعليه تم المرور على جميع الأنشطة بناحية أول وثانى طنطا وتم ضبط ٣ مخابز عدم إعلان و ٢ مخبز نقص وزن وتم تحرير المحضر اللازم حيال كل واقعة.

اتحاد الغرف التجارية: استمرار انخفاض أسعار السلع في الأسواق

من ناحية أخرى كان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي سابق، عن استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع وعادت إلى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.