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محافظات

بدء المقابلات الشخصية للجنة ترشيح مديري البرامج لكليات جامعة بنها الأهلية

بنها الاهلية، فيتو
بنها الاهلية، فيتو

انطلقت اليوم الإثنين، مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديري البرامج لكليات جامعة بنها الأهلية، والتي تقوم بها اللجنة الفرعية المشكلة لذلك.

وقد قامت اللجنة في مرحلة سابقة بفحص أوراق جميع المتقدمين في الإعلان الذي تم لهذا الغرض وتمت مراجعة قائمة المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الإعلان وتم عمل قائمة تضم 90 مرشحًا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة يتنافسون على 9 مناصب لمديري البرامج بكليات بالجامعة وذلك لمقابلة اللجنة لمناقشتهم وفقًا لمعايير تقييم محددة.

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نشر إعلانات التقدم للوظائف

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن الجامعة كانت حريصة على نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية المتاحة بالجامعة على نطاق واسع مع إتاحة الوقت الكافي حتى يتسنى لجميع الراغبين في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

وأشار "السعيد" إلى أن الجامعة أعلنت عن 13 منصبا قياديا وأكاديميا داخل الجامعة تقدم له 225 مرشحًا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وذلك لشغل جميع المواقع والمناصب القيادية والأكاديمية بالجامعة موضحًا أن من ضمنهم 90 متقدما لمناصب مديري تسعة برامج بكليات الجامعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن لجنة القيادات المشكلة بمعرفة مجلس الأمناء قامت بتشكيل لجنة فرعية مختصة لفحص الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لتولي مناصب مديري البرامج لكليات الجامعة.

ويشار إلى أن اللجنة الفرعية المختصة برئاسة الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، وعضوية كل من الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور محمود حامد عميد كلية الهندسة بشبرا الأسبق.

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الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الاهلية جامعة بنها رئيس مجلس بنها

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