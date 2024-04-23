"عيد تحرير سيناء"، ندوة تثقيفية بآداب بنها

نظمت كلية الآداب بـجامعة بنها ندوة تثقيفية احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك استمرارًا لدور الجامعة في بناء الوعي المجتمعي، والقيام بدورها في توعية وتثقيف المجتمع.

احتفالات عيد تحرير سيناء بجامعة بنها

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية.

وقالت الدكتورة شيرين مصطفى الشوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور وديع فتحي أستاذ التاريخ بالكلية.

وشهدت الندوة عرضًا مفصلًا عن ملحمة تحرير سيناء عبر سنوات طويلة من الكفاح والوطنية المصرية حرصا من الكلية على تعريف الطلاب بتاريخ الوطن بهدف التوعية بأهم التحديات والدروس المستفادة.

كما تناولت الندوة مراحل انسحاب إسرائيل من سيناء ولحين استعادة طابا ورفع علم مصر بعد معركة دبلوماسية شرسة استمرت سبع سنوات.

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تربية بنها تحتفل بذكري تحرير سيناء

في إطار سلسلة الندوات التثقيفية للطلاب بذكري تحرير سيناء، عقدت كلية التربية بجامعة بنها ندوة تثقيفية احتفالا بذكري تحرير سيناء بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.

وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محمد الشحات عميد كلية التربية.

وقالت الدكتورة مني زعزع وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها كلا من الدكتور رضا توفيق، والدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب بالكلية ، وتمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت أن الندوة جاءت فى إطار الاحتفال بالذكري 42 لتحرير سيناء، الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

ووجهت الندوة طلاب الكلية بضرورة التأمل والتعلم من تلك الذكرى العظيمة، وإدراك تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حماية أمن واستقرار الوطن.

