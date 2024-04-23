الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بعدد من الصوامع

محافظ قنا يتابع توريد
محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح،فيتو

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عددًا من صوامع تخزين القمح، لمتابعة استلام محصول القمح الجديد، حيث شملت الجولة صومعتي الترامسة وقوص، والمعدة لاستلام الأقماح من المزارعين حيث تبلغ السعة التخزينية لصومعة الترامسة 60 ألف طن فيما تبلغ السعة التخزينية لصومعة قوص 40 الف طن، وذلك للتأكيد على الالتزام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات أولا بأول، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

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عملية توريد محصول القمح

اطمأن محافظ قنا، علي انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد  مشددا علي المسئولين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

ومن جانبه أكد " الداودي " أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الجديد 2024، حتى الأن بلغت حوالى  1832 الف طن قمح محلي،  مشيرًا إلى أنه إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 86 ألف 437 فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 227 ألفا و805 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 37 ألف و805 طن.

استلام القمح بالمواقع

وأضاف  حسن محمد القط وكيل وزارة التموين، بأنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 2000 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 1950 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و1900 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح 2024 مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن  22.5 قيراط.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا قوص مدينة قوص

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