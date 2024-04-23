بمساحة 6150 فدانا، محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بواحة باريس

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة 276 فدانا بنطاق القرية، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبو العلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت 6150 فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية التي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان، مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور انتهاء أعمال التوريد.

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الزملوط يفتتح موسم حصاد محصول القمح 2024

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، موسم حصاد محصول القمح 2024 بإحدى المزارع بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسيرإجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت 328 ألف فدان، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 طن/الفدان، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

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