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منوعات

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

قطة، فيتو
قطة، فيتو

حكم على شاب من كوريا الجنوبية بالسجن 14 شهرا لقتله 76 قطة، في واحدة من أعنف حالات القسوة ضد الحيوانات منذ سنوات في البلاد.

 قانون حماية الحيوان 

وأدين  الشاب وهو في العشرينات من عمره، الأسبوع الماضي بانتهاك قانون حماية الحيوان في كوريا الجنوبية، وفق محكمة مديرية شانجوون في جنوب شرقي كوريا الجنوبية،  اليوم الثلاثاء،  ولم تعلن المحكمة هوية الرجل.

قتل الرجل القطط بين ديسمبر وسبتمبر  2023 نتيجة كراهية عميقة للحيوان بعدما بدأت قطط أخرى في خدش سيارته، وفق حكم المحكمة الذي اطلعت عليه الأسوشييتد برس.

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 جرائم تعذيب للقطط الضالة

وأمسك بقطط ضالة وتبنى قططا أخرى من مواقع إلكترونية قبل أن يخنقها حتى الموت ويقتل أخرى منها بالمقص، كما قتل قطة بدهسها بسيارة، وفقا للمحكمة.

وقضت المحكمة بتشديد العقوبة، لأنه ارتكب مرارا  جرائم لا يمكن وصف وحشيتها" متعمدا.

 
وأكدت أن الحكم أخذ في الاعتبار أن الرجل ليس له سجل إجرامي، وأنه أبدى الندم على جرائمه، مضيفة أن الحالة الذهنية للرجل، التي لم تحددها، كانت دافعا لارتكاب الجرائم.

 

وفيما طعن المدان على الحكم، قال بورامي سيو، مدير مكتب كوريا الجنوبية للمجتمع الإنساني الدولي "يعكس الحكم زيادة اهتمام المجتمع الكوري بالحيوان وعدم التسامح مع وحشية رهيبة مثل هذه".

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