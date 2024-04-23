رابطة السيارات تكشف الوقت المناسب للشراء في مصر

حالة من التساؤلات المستمرة من المواطنين عن الوقت المناسب لاقتناء السيارات خاصة بعد إعلان الكثير من الوكلاء بتخفيضات كبيرة في أسعار السيارات التي تستمر للشهر الثاني على التوالي، بعد فتح أبواب استيراد السيارات من جديد ودخول الكثير من الموديلات.

وفي ذات السياق المتصل قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن السيارات تشهد انخفاض مستمر في الأسعار لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن هناك العديد من الشائعات تثير الجدل وعدم استقرار سوق السيارات بأن الأسعار تعود من جديد في زيادة قائلا: "إنها أخبار غير صحيحة ولم يشهد سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار في الفترة المقبلة".

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الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة

وأوضح أبوالمجد، أن الفترة الحالية هي الأنسب في اقتناء السيارات، حيث إن أسعار السيارات شهدت تخفيضات في الفترة السابقة، لافتا إلى أن التخفيضات التي جرت كانت نتاج انخفاض سعر الدولار، ولكن الفكرة الأساسية أن سعر الدولار الجمركي ارتفع ولم ينخفض مقارنة بسعر الدولار العادي الذي تراجع في البنوك.



ثبات حالي في أسعار السيارات وتخفيضات قادمة



وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات ربما تتجه للثبات في المرحلة المقبلة في ظل التراجع في الأسعار الذي جري خاصة من الماركات التي رفعت أسعار سياراتها بصورة مبالغ فيها لذا أنصح المواطنين بشراء السيارات في الوقت الحالي.

وأكد أسامة أبو المجد، انخفاض الأسعار في الربع الثاني من العام مع انتعاش مبيعات السيارات خلال نهاية عام 2024 الجاري.

