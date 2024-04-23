المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لإتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطى، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد عياش.

الحكم علي متهم بالاتجار بالمخدرات بجنايات شبرا

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٣٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٩٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة، ل "إيهاب ع ك" ٣٥ سنة ميكانيكي ومقيم أبن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ القليوبية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ قانوني.

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