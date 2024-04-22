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محافظات

تأجيل محاكمة 5 سائقين لاتهامهم بتعذيب شخص حتى الموت بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 5 سائقين لاتهامهم بخطف شخص بعد استدراجه واحتجازه وتعذيبه حتى لقى مصرعه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو، لاستكمال المرافعة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش.

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 وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35494 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3806 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ه"، 20 سنة، سائق، ومقيم عزبة البكرى بمسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"صلاح ف م"، 20 سنة، سائق، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد، و"محمد م م"، 40 سنة، سائق، ومقيم بمساكن اسكو - بهتيم، و"عماد ح ف"، 40 سنة، أمين شرطة سابق وبدون عمل حاليًا، ومقيم بالشارع الجديد، و"خالد م ج"، لأنهم في غضون الفترة من 27 / 3 / 2023 وحتى 31 / 3 / 2023 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "مصطفى ا ح "، عمد مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أدوات (عصي خشبية)، ونفاذا لاتفاقهم استدرجوا المجني عليه تحايلًا إلى مسكن الأول وما أن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضربا وقيدوه وشلوا حركته وما أن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه لحانوت المتهم الخامس، وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتلهؤ فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن الواقعة قد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنهم في ذات الزمان والمكان أولا خطفوا المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه الأول لمسكنه حيث كمن له باقي المتهمين، وابعدوه عن بيئته وذويه على النحو المبين بالتحقيقات، وثانيا أنهم قد احتجزوا المجنى عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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