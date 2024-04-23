الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

ماس كهربائي السبب، السيطرة على حريق مخازن بلاستيك الخانكة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مخازن بالخانكة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق  اندلع اليوم، بمخزن بلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، ونجحت فى إخماد النيران ومنع امتدادها للمخازن والمبانى المجاورة، دون خسائر بشرية، جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

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النيران أنهت علي محتويات مخزن البلاستيك بالخانكة

ورجحت قوات الحماية المدنية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأتت النيران على جميع محتويات مخزن البلاستيك وتم خروج كراتين الأغذية بالمخازن المجاورة ولم تسفر عن أى خسائر بشرية.

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وقام عدد من الشباب بمعاونة قوات الحماية المدنية فى نقل البضائع خارج المخزن لمنع تجدد النيران.

السيطرة علي حريق مخزن بلاستيك بالخانكة 

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى عدد مخازن أغذية  وبلاستيك بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

انتقل على الفور المقدم مصطفى صابر وكيل ادارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة اطفاء بهتيم، والمقدم محمد عليوه رئيس وحدة إطفاء الخانكة، والرائد محمد وجيه، وعايدة حسن القائم بعمل رئيس وحدة محلية بسرياقوس، ومتابعة ناصر عبداللطيف وهانى حسن وولاء محمد نواب رئيس مدينة الخانكة، وحسن محمد مسئول البيئة بالوحدة المحلية بسرياقوس، ومحمود عودة مسئول القسم الهندسى، وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء و3 سيارات اسعاف.

وتم السيطرة على الحريق، وجارى عمليه التبريد لمنع تجدد النيران، جارى تحرير محضر بالواقعة،  وتولت النيابة التحقيق.

 

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