حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام بلدية المحلة في الدوري

الدوري المصري، أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام بلدية المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: حجاج - عبد الرحمن عامر - ارثر - مصطفى ميدو.

خط الوسط: عمرو قلاوة، دوكو دودو، أحمد خالد، كناريا، إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل بلدية المحلة أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمي: محمود ماهر.

خط الدفاع:محمود صابر، هشام حافظ، محمد رجب، أحمد رضا.

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خط الوسط: عبدة سمانة، محمد أشرف،يوسف حسن، اينوك،

خط الهجوم: حسام أشرف،ماجد هاني.

بلدية المحلة ضيفًا علي سموحة

ويحل فريق بلدية المحلة بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف ضيفًا علي نظيرة نادي سموحة بقيادة مديرة الفني أحمد سامي في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء علي ستاد الإسكندرية ضمن إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعي بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية ليستكمل الفريق سلسلة انتصاراته بعد الفوز علي المقاولون العرب في الأسبوع السابق بنتيجة هدفين دون رد.

بينما يرغب سموحة بقيادة أحمد سامي في الفوز بلقاء للعود لطريق الإنتصارات خاصة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام سموحة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

حكام مباراة بلدية المحلة وسموحة

حكم ساحة: محمود الدسوقي

حكم مساعد أول: شريف عبدالله

حكم مساعد ثاني:محمد فاروق

حكم رابع: أحمد نصر

حكم VAR: وائل فرحان

حكم VAR مساعد: مصطفي الشهدي

ترتيب سموحة وبلدية المحلة

يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة

وأعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن قائمة فريقه لمواجهة نادي بلدية المحلة غدًا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعب وهم كلا من: الهاني سليمان، محمد أشرف، عبد الرحمن عامر،محمد مغربي، بركات حجاج، ميدو مصطفي، أرثر، إسلام جابر، عمر قلاوة، دوكو، ابو بكر، الحبيب أحمد، أحمد علي أمين، كناريا، أحمد خالد، محمد مكرونة، مصطفي البدري، محمد عصام،حسام حسن، أجاي.