الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رياضة

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

يحل فريق بلدية المحلة بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف ضيفًا علي نظيرة نادي سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء علي ستاد الإسكندرية ضمن إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية ليستكمل الفريق سلسلة انتصاراته بعد الفوز علي المقاولون العرب في الأسبوع السابق بنتيجة هدفين دون رد. 

بينما يرغب سموحة بقيادة أحمد سامي في الفوز بالمباراة للعود لطريق الانتصارات خاصة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

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قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة

وأعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن قائمة فريقه لمواجهة نادي بلدية المحلة غدًا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم كلا من: الهاني سليمان، محمد أشرف، عبد الرحمن عامر،محمد مغربي، بركات حجاج، ميدو مصطفى، أرثر، إسلام جابر، عمر قلاوة، دوكو، ابو بكر، الحبيب أحمد، أحمد علي أمين، كناريا، أحمد خالد، محمد مكرونة، مصطفى البدري، محمد عصام، حسام حسن، أجاي.

ترتيب سموحة وبلدية المحلة

يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل
زد ضد الجونة.. 4 عصرًا
الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً
الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً
الثلاثاء 23 أبريل
سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا
فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً
الأربعاء 24 أبريل
طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا
بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

 

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

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بلدية المحلة سموحة احمد عبد الرؤوف احمد سامي المقاولون العرب الجونة

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